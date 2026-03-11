Finance : Le marché régional au cœur des échanges entre le Sénégal et le Trésor Américain

Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a reçu en audience ce mardi 10 mars 2026 à Dakar, Eric Meyer, sous-secrétaire adjoint au département du Trésor des États-Unis. Cette rencontre de haut niveau, centrée sur la coopération financière internationale, a permis d'aborder les défis du financement des économies africaines.



Le ministre Sarr a profité de cette tribune pour saluer la résilience du marché financier régional (UMOA), le présentant comme un levier crédible et solide pour la mobilisation de ressources destinées aux politiques publiques.





Au-delà de la dette classique, le ministre a plaidé pour une accélération des financements hors bilan de l’État. Il a notamment mis en avant des mécanismes innovants tels que le recyclage d’actifs publics, visant à transformer des ressources existantes en nouveaux investissements structurants sans alourdir l'endettement direct.





MS/NDARINFO



