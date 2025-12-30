Affaire du double meurtre : Coumba Gawlo Seck porte plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse

L'artiste Coumba Gawlo Seck a déposé lundi une plainte auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Dakar pour diffamation, dénonciation calomnieuse et atteinte à l'honneur, par l'intermédiaire de son avocat, Maître Djiby Diallo.



Cette plainte fait suite à des propos impliquant à tort l'artiste dans l'affaire du double meurtre d'Abdou Aziz Ba et Wally Gano.



Selon la plainte, des poursuites sont déjà engagées à Barcelone contre l'influenceur El Hadji Malick Diop, alias Choco, dont les "graves accusations" ont été largement reprises et diffusées par plusieurs sites internet.



La chanteuse entend ainsi défendre son honneur face à ces accusations qu'elle juge diffamatoires et sans fondement.



MS





