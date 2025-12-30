Mort de Bintou Guèye : L'époux placé sous mandat de dépôt, l'incrimination requalifiée en meurtre

P.M. Diop, suspecté d'avoir tiré mortellement sur son épouse Bintou Guèye, a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction, tandis que ses parents sont placés sous contrôle judiciaire et son ami équipé d'un bracelet électronique.





La brigade de gendarmerie de la zone franche industrielle de Mbao (banlieue dakaroise) continue ses enquêtes sur cette affaire.





D'après le journal L'Observateur, dans sa publication de mardi, l'incrimination "d'homicide involontaire" reprochée à P.M. Diop a été requalifiée en "meurtre", parce que "le parquet semble convaincu que son explication où il avait soutenu avoir tiré une balle involontaire sur son épouse, ne tient pas la route".





Dans ses investigations, la gendarmerie suspecte l'ami et les parents de P.M. Diop "d'avoir fait disparaître des éléments matériels, dont un téléphone, qui auraient pu aider à élucider" la mort violente de Bintou Guèye.





Les trois proches du principal suspect sont poursuivis pour destruction de preuves.





MS



