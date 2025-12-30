Connectez-vous
"Guerre des pétards" : Le ministre de l'Intérieur ordonne des opérations de répression

Mardi 30 Décembre 2025

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a ordonné aux Forces de Défense et de Sécurité de renforcer les opérations de contrôle et de répression contre l'utilisation d'engins pyrotechniques, dans le cadre des activités communément appelées "guerre des pétards", observées en cette période de fêtes de fin d'année.
 

Dans un communiqué daté du 26 décembre, le ministère alerte sur les dangers liés à ce phénomène qu'il qualifie de "menace réelle pour la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique", avec notamment des "risques d'incendies et de blessures graves".
 

Le ministre rappelle que l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation de pétards et d'engins explosifs sont strictement réglementées et que l'usage des pétards ne doit pas être destiné à nuire ou à blesser.
 

Face à cette situation, des instructions fermes ont été données aux Forces de Défense et de Sécurité pour "renforcer les opérations de contrôle, de prévention et de répression sur l'ensemble du territoire national".
 

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en appelle au sens de responsabilité des parents, des leaders communautaires et des citoyens, afin qu'ils contribuent activement à la "sensibilisation des jeunes et à la préservation d'un climat de paix et de sécurité durant cette période festive".
 

Me Mouhamadou Bamba Cissé rappelle que les fêtes de fin d'année doivent demeurer un moment de joie, de partage et de solidarité, et non une source de danger ou de peur pour les populations.

MS

 


