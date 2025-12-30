"Guerre des pétards" : Le ministre de l'Intérieur ordonne des opérations de répression

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a ordonné aux Forces de Défense et de Sécurité de renforcer les opérations de contrôle et de répression contre l'utilisation d'engins pyrotechniques, dans le cadre des activités communément appelées "guerre des pétards", observées en cette période de fêtes de fin d'année.



