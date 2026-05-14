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Gambie : Le CEMGA Amiral Wade salue l'engagement du détachement sénégalais pour la sécurité sous-régionale

Jeudi 14 Mai 2026 - 06:48

Gambie : Le CEMGA Amiral Wade salue l'engagement du détachement sénégalais pour la sécurité sous-régionale

L'Amiral Wade, Chef d’état-major général des Armées (CEMGA), a effectué une visite de travail stratégique en Gambie du 11 au 13 mai 2026. Ce premier déplacement hors du territoire national depuis sa nomination visait principalement à rencontrer les 618 militaires du contingent sénégalais (DETSEN9/MICEGA) engagés dans le cadre de la mission de la CEDEAO.

 

Après une escale diplomatique auprès de l'Ambassadrice du Sénégal, S.E. Mariame Sy, l'Amiral Wade s'est rendu à l'état-major de la Force pour un briefing opérationnel mené par le Colonel Aliou Tine, commandant de la Force. Le séjour a été marqué par une immersion à KANFENDA et Bwiam, où le CEMGA a pu constater l'impact des actions civilo-militaires menées au profit des populations locales. Il a rappelé aux troupes l'importance capitale de leur mission pour la stabilisation de ce pays frère et la préservation de la sécurité collective en Afrique de l'Ouest.

 

La dimension bilatérale a constitué un volet majeur de cette visite. L'Amiral Wade et sa délégation ont tenu une séance de travail avec le général de corps d’armée Momath Cham, chef d’état-major général des Forces armées gambiennes. Les discussions ont porté sur l'intensification de la coopération en matière d'opérations conjointes, de formation et d'échanges d'expertises techniques.

 

Le point d'orgue de ce déplacement fut l'audience accordée par le Président de la République de Gambie, S.E. Adama Barrow. Cette rencontre au sommet souligne l'excellence des relations entre les deux nations. En réaffirmant le soutien militaire du Sénégal à la Gambie, l'Amiral Wade consolide le rôle de Dakar comme pivot de la paix durable sur le corridor sénégambien.

 

MS/NDARINFO
 



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