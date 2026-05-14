Thiès : Accusé de viol sur sa nièce de 12 ans, R. Diouf est acquitté après quatre ans de prison

R. Diouf peut enfin souffler. Poursuivi pour viol, pédophilie et détournement de mineure sur sa propre nièce de 12 ans, l'homme a été acquitté au bénéfice du doute par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès ce lundi 23 mars 2026. Cette décision met fin à un feuilleton judiciaire qui avait débuté en 2022 dans la commune de Mont-Rolland.





L'affaire avait éclaté suite à un incident survenu au sein de l'internat de la jeune fille, où elle avait été surprise en compagnie d'un camarade de classe. C'est lors d'un interrogatoire poussé mené par le directeur de l'établissement que la mineure avait formulé des accusations contre son oncle paternel. Bien qu'un certificat médical ait confirmé une déchirure hyménéale ancienne, les débats à l'audience ont révélé une fragilité évidente dans les éléments de preuve.





Le procureur de la République a lui-même relevé plusieurs incohérences, notant que les accusations portées contre l'oncle n'étaient apparues qu'après la découverte de la relation de la jeune fille avec son camarade. Face aux dénégations constantes du prévenu, qui a toujours nié avoir abusé de sa nièce, le parquet a estimé que le doute devait profiter à l'accusé.





La défense, portée par Me Sy et Me Sène, a soutenu la thèse d'un règlement de comptes familial, plaidant l'innocence de leur client après quatre années passées derrière les barreaux. En suivant ces réquisitions, le tribunal a prononcé l'acquittement, permettant à R. Diouf de retrouver sa liberté, malgré le maintien des accusations par la victime durant tout le procès.





MS/NDARINFO



