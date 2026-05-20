Agriculture : Mabouba Diagne lance la mise en place anticipée des intrants dans le Sud et le Sud-Est

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a engagé de manière anticipée les opérations de déploiement des intrants agricoles dans les régions du Sud et du Sud-Est du Sénégal.



Pour la première fois, les livraisons de semences et d'engrais ont été lancées avant l'arrivée des premières pluies afin de permettre aux producteurs de mieux préparer la campagne hivernale 2026. Cette démarche est présentée par les autorités comme une rupture stratégique majeure pour accélérer l'atteinte de la souveraineté alimentaire nationale.





Logistique à Ziguinchor, sécurisation par l'Armée et triptyque « JUB, JUBBAL, JUBBANTI »

Les opérations de distribution ont débuté dans les cinq régions méridionales ainsi que dans plusieurs communes enclavées à fort potentiel agricole.



À Ziguinchor, le Groupe Mbamba Tall a officiellement lancé le déchargement d'un premier lot de 40 tonnes d'urée, concrétisant l'implication des opérateurs privés dans la chaîne logistique de l'État. Pour garantir la transparence et l'efficacité de la distribution sur l'ensemble du territoire, le ministre Mabouba Diagne a sollicité l'appui des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), chargées de contrôler et de sécuriser les points de décharge ainsi que les circuits d'approvisionnement.



Fondée sur le triptyque « JUB, JUBBAL, JUBBANTI », cette nouvelle politique publique vise à bâtir un modèle agricole plus performant, résilient et proche des producteurs locaux.



MS/NDARINFO



