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Dialogue national : L'APR " n’enverra aucun mandataire à ces consultations "

Mercredi 20 Mai 2026

Dialogue national : L'APR " n’enverra aucun mandataire à ces consultations "

L’Alliance pour la République (APR) a officiellement annoncé qu'elle ne prendra pas part au Dialogue national planifié par le président de la République du 21 au 31 mai 2026. Dans un communiqué publié ce mardi 19 mai, la formation politique de l’ancien président Macky Sall déclare ne pas être concernée par cette initiative et affirme qu'elle « c». Le parti d'opposition marque ainsi une rupture nette avec la démarche de concertation initiée par le nouveau pouvoir.
 

Contestation du ciblage, manque de TDR et rupture avec le décret de 2016

 

Critiquant sévèrement le format d'audiences individuelles retenu par le chef de l’État, le secrétariat exécutif de l'APR considère que le président Bassirou Diomaye Faye « ignore, délibérément, des acteurs majeurs (les partis et les coalitions) parmi les plus significatifs de l’espace public national ». Le parti qualifie ces rencontres d'« opération de consultation ciblée » et dénonce l'absence totale de précision concernant les termes de référence (TDR).

L'APR s’interroge sur les sujets inscrits à l’agenda, le timing, le ciblage et les finalités réelles de ces tête-à-tête au Palais. Par ailleurs, les responsables républicains soutiennent que ces consultations se situent « très largement en deçà des dispositions du décret de 2016 » portant création et organisation du Comité de pilotage du Dialogue national, dénonçant une rupture flagrante avec la tradition de dialogue républicain, transparent et inclusif.
 

MS/NDARINFO
 



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