Sénégal : le Conseil des ministres adopte un rythme bimensuel pour évaluer l'action publique

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décidé d'instaurer une réforme majeure dans l'organisation du travail gouvernemental en espaçant la tenue du Conseil des ministres, qui se réunira désormais une semaine sur deux. Cette modification de calendrier vise à libérer du temps institutionnel pour organiser, de manière alternée, des séances bimensuelles exclusivement dédiées à la revue des performances des ministères. L'objectif affiché par le chef de l'État est d'ancrer une véritable culture d'évaluation des impacts réels des politiques publiques sur le quotidien des populations.





Évaluation obligatoire des directeurs, des gouverneurs et des diplomates

Dans le cadre de cette restructuration de la gouvernance, chaque membre du gouvernement a reçu l'ordre strict de procéder à l'évaluation rigoureuse des directeurs généraux et directeurs des entités placées sous leur tutelle respective. Cette directive s'étend de façon transversale à l'ensemble des structures de commandement et de représentation de l'État : le ministre de l'Intérieur devra veiller à l'évaluation des gouverneurs, préfets et sous-préfets, tandis que le ministre des Affaires étrangères mesurera la performance des ambassadeurs et chefs de mission consulaire.



Enfin, le ministre des Collectivités territoriales est chargé de concevoir, en relation avec les acteurs de la décentralisation, un dispositif technique d'évaluation de la gestion des maires et des présidents de conseil départemental.





MS/NDARINFO



