Dakar : la DER/FJ et l'ASER signent un partenariat pour dynamiser l'entrepreneuriat rural

La Déléguée générale de la DER/FJ, Dr Aissatou Mbodji, et le Directeur général de l'ASER, Jean-Michel Sène, ont signé ce mercredi 20 mai 2026 une convention de partenariat pour faire de l'énergie un levier de développement économique dans les zones rurales du Sénégal. Baptisé « Énergie et Entrepreneuriat Rural Durable », ce programme intégré vise à renforcer les synergies entre l'électrification rurale, l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, et le développement territorial pour promouvoir une croissance inclusive.





Financement productif, ciblage sectoriel et déploiement de fermes intelligentes

L'accord prévoit la mise en place de mécanismes conjoints de financement et d'accompagnement technique et managérial pour soutenir l'utilisation productive de l'électricité en milieu rural. Les investissements cibleront en priorité la mécanisation agricole, l'irrigation, la transformation agroalimentaire, l'aquaculture, le stockage frigorifique et les services numériques. En mutualisant leurs données et leurs ressources, les deux institutions entendent identifier les zones prioritaires pour accélérer la création de richesse locale.



Cette dynamique s'appuiera notamment sur les programmes existants de la DER/FJ, tels que le PAVIE 2 et l'initiative « Bay Sa Waar ci Senegaal », qui compte déjà une phase pilote de 50 fermes intégrées et intelligentes dans la zone centre-ouest du pays. Un accent particulier sera également mis sur la formation et le renforcement des capacités des bénéficiaires pour garantir la pérennité des entreprises rurales ainsi financées.





MS/NDARINFO



