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Justice : une enquête de la Sûreté urbaine ouverte contre Thierno Lô après une plainte de Mary Teuw Niane

Mercredi 20 Mai 2026

Justice : une enquête de la Sûreté urbaine ouverte contre Thierno Lô après une plainte de Mary Teuw Niane

Une enquête judiciaire a été ouverte à Dakar à l’encontre de l’ancien ministre Thierno Lô à la suite de propos jugés diffamatoires visant le ministre directeur de cabinet du président de la République, Mary Teuw Niane. Selon les révélations publiées ce mercredi 20 mai 2026 par le quotidien L’Observateur, le président de la coalition politique est poursuivi pour des faits présumés de diffamation, diffusion de fausses nouvelles et offense à une autorité exerçant tout ou partie des prérogatives du chef de l’État. Saisie par un soit-transmis du parquet, la Sûreté urbaine (SU) est chargée de mener les investigations.
 

Des accusations liées à Macky Sall et l'ONU, l'audition reportée pour deuil

 

Au cœur du dossier figurent des déclarations publiques tenues par Thierno Lô lors d’une émission télévisée largement relayée sur les plateformes numériques. L’ancien ministre sous le régime de l'alternance de 2000 aurait affirmé que Mary Teuw Niane s'était discrètement rapproché de l’ancien président Macky Sall afin de soutenir la campagne de ce dernier pour le poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU). Jugeant ces propos totalement mensongers et infondés, le directeur de cabinet du président Bassirou Diomaye Faye estime que ces accusations portent gravement atteinte à son honneur et visent à jeter le discrédit sur ses hautes fonctions étatiques.

Déjà entendu sur procès-verbal par les enquêteurs de la SU, le plaignant a réaffirmé sa volonté de poursuivre l'action judiciaire. Convoqué hier dans les locaux du commissariat central pour son audition, Thierno Lô a bénéficié d'un report de procédure accordé par les enquêteurs en raison du décès soudain d’un de ses proches parents.
 

MS/NDARINFO
 



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