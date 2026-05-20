Dakar : la CDC lance le programme « Résidences Solidaires » de 212 logements sur le site de l'ancien aéroport

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), par le biais de sa filiale opérationnelle CDC Habitat, a officiellement lancé le programme immobilier baptisé « Résidences Solidaires ». Ce projet d'envergure, composé de 212 unités d’habitation, est spécifiquement calibré pour répondre aux besoins de la classe moyenne sénégalaise. La cérémonie protocolaire marquant le coup d'envoi des travaux a été présidée ce mardi 19 mai 2026 par le secrétaire d’État chargé du Logement, Momath Talla Ndao. Cette initiative étatique participe à la politique de restructuration urbaine et de diversification de l'offre immobilière au cœur de la capitale.





Quatre immeubles en R+10 et des tarifs inférieurs de 30 % aux prix du marché

Implanté stratégiquement sur l’assiette foncière de l’ancien aéroport international Léopold Sédar Senghor de Yoff, le complexe architectural se constituera de quatre immeubles de type R+10. Les typologies d'appartements proposés à la commercialisation s'étendent du F2 au F5, offrant des configurations adaptées aux différentes structures familiales.



Selon la direction générale de la CDC, ces logements seront cédés à des prix préférentiels, affichant une décote d’environ 30 % par rapport aux tarifs d'exclusion couramment pratiqués par les promoteurs privés dans cette zone résidentielle très prisée de Dakar. Côté ingénierie financière, les modalités d’acquisition exigent un apport initial obligatoire de 20 %, adossé à un schéma de financement bancaire étalé sur une durée de 15 ans avec un taux d’intérêt indicatif de 8 %.





MS/NDARINFO

