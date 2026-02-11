Air Sénégal : L’ultimatum de 30 jours d’Ousmane Sonko pour éviter le crash

Le gouvernement passe à l’offensive pour sauver le pavillon national. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le Premier ministre Ousmane Sonko a dressé un diagnostic sans concession des difficultés majeures auxquelles est confronté Air Sénégal. Selon le Chef du gouvernement, la crise de la compagnie dépasse le cadre d'un simple bilan comptable pour menacer directement l'image du Sénégal à l'international, son attractivité touristique et sa connectivité avec la diaspora.





Face à cette situation jugée critique, Ousmane Sonko a donné un délai de 30 jours au Ministre des Transports terrestre et aérien pour matérialiser les réformes phares. Ce plan d'urgence inclut la finalisation d'un redressement opérationnel complet, le lancement d'une opération de refinancement et la présentation d'une stratégie de recapitalisation définitive. Un audit de rationalisation, assorti d'un plan correctif immédiat, est également exigé pour mettre fin aux dysfonctionnements.





Parallèlement, le Premier ministre a instruit le Ministre des Finances de procéder à une mobilisation urgente de ressources. Par le biais d'un redéploiement budgétaire exceptionnel, l'État compte apurer les engagements incontournables envers les fournisseurs essentiels. L'objectif immédiat est de garantir la continuité du service public aérien et de restaurer la confiance des partenaires stratégiques du Sénégal.





MS/NDARINFO



