Filière sel : Ousmane Sonko présente le plan stratégique pour le Pôle-Territoire Centre

Dakar, 11 février 2026 – Le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, une stratégie d'envergure pour la filière sel. Bien que le Sénégal soit le premier producteur et exportateur d’Afrique de l’Ouest avec plus de 500 000 tonnes annuelles, sa contribution au PIB reste marginale (0,3 %). Le gouvernement entend corriger cette anomalie en misant sur la transformation locale.





L'ambition est de rompre avec l'exportation brute pour bâtir une véritable industrie à forte valeur ajoutée. Selon les projections présentées par le Premier ministre, le développement stratégique du secteur pourrait générer plus de 30 000 emplois formels et un chiffre d'affaires de 350 milliards de FCFA à l'horizon 2034. Cette mutation vise à réduire la dépendance aux importations de produits raffinés et de dérivés chimiques.





Le Pôle-Territoire Centre a été désigné pour devenir le cœur industriel de cet écosystème. D'ici 2050, l'État prévoit d'y intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur : de la production modernisée au conditionnement, en passant par la transformation industrielle, le stockage et la logistique.





Enfin, cette réforme s'accompagne d'une volonté de "branding" territorial. Le gouvernement ambitionne de créer le label « Sel du Sénégal », un gage de qualité destiné à dominer le marché régional et à s'imposer sur la scène internationale. Cette initiative s'inscrit dans la vision globale de souveraineté économique et de transformation des ressources naturelles du pays.





MS/NDARINFO

