Comment la startup WER de Yacine Sarr révolutionne la santé numérique au Sénégal

Yacine Sarr s’impose désormais comme une figure incontournable de la e-santé en Afrique. Fondatrice de la startup WER, lancée en 2023, cette experte en mathématiques et informatique transforme le quotidien des patients grâce à une plateforme technologique innovante. Son projet propose un parcours de soins modernisé incluant un compte santé rechargeable, une carte numérique et la géolocalisation des structures médicales.





Le succès de WER repose sur un dossier de santé unifié, permettant une meilleure transparence et une fluidité accrue dans le suivi médical. Cette innovation répond à un défi vital sur le continent : simplifier l'accès aux soins tout en optimisant la gestion des données de santé. Son leadership a été couronné par plusieurs distinctions majeures, notamment aux Dakar Innovation Days et par le Prix Africain Nana Anè XV de l’excellence féminine.





Diplômée de l’UCAD, Yacine Sarr s'appuie sur un parcours solide, forgé par des expériences stratégiques chez Orange et à l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Ce bagage technique lui permet de piloter une structure où la donnée est mise au service de l'utilité sociale, offrant une réponse concrète aux limites du système de santé traditionnel.





Aujourd'hui distinguée par le réseau African Women of the Future, Yacine Sarr incarne cette nouvelle génération de leaders africains. À travers WER, elle démontre que la technologie, lorsqu'elle est portée par une vision d'impact durable, est le moteur essentiel d'un Sénégal en plein mouvement vers la modernité.





