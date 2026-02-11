Ramadan et Carême 2026 : les instructions fermes du Chef de l'État au Gouvernement

À l'approche du mois de Ramadan et du Carême, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a placé la protection du pouvoir d'achat des Sénégalais au cœur des priorités gouvernementales. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le Chef de l'État a souligné que ces périodes de ferveur religieuse et de solidarité ne doivent pas être marquées par des tensions sur le marché.





Le Président a formellement instruit le Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un approvisionnement régulier des marchés en denrées de première nécessité. Au-delà de la disponibilité des produits, l'accent est mis sur la stabilité des prix afin d'éviter toute spéculation. Des dispositifs publics spécifiques seront déployés pour soutenir les ménages et les groupes les plus vulnérables durant ces moments de forte consommation.





Par ailleurs, le Chef de l'État a porté son attention sur le volet spirituel et logistique du calendrier religieux. Il a demandé au Premier Ministre et au Ministre des Affaires étrangères de veiller scrupuleusement aux préparatifs de l'édition 2026 du Pèlerinage aux Lieux saints.





L'objectif affiché est d'assurer une organisation optimale, en coordonnant les efforts des acteurs publics et des opérateurs privés. Cette exigence de rigueur vise à garantir aux pèlerins sénégalais des conditions de voyage et de séjour aux standards de qualité requis, marquant ainsi la volonté de l'État d'accompagner les citoyens dans l'accomplissement de leurs devoirs religieux.





MS/NDARINFO



