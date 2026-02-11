Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Ousmane Sonko exige une enquête judiciaire sur la mort d'Abdoulaye Ba

Mercredi 11 Février 2026

Ousmane Sonko exige une enquête judiciaire sur la mort d'Abdoulaye Ba

En marge du Conseil des ministres tenu ce mercredi, le Premier ministre Ousmane Sonko a consacré une part importante de sa communication à la crise qui secoue actuellement les universités sénégalaises, et plus particulièrement l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).


S'exprimant sur la mort tragique de l'étudiant en médecine Abdoulaye Ba, le Chef du Gouvernement a exprimé sa "profonde tristesse" et présenté ses condoléances à la famille éplorée ainsi qu'à l'ensemble de la communauté universitaire. Déplorant l'usage de la violence dans l'espace académique, il a formellement instruit le Ministre de la Justice de veiller à ce que les suites judiciaires permettent d'établir toutes les responsabilités et de clarifier les circonstances exactes du décès.
 

Ousmane Sonko a réitéré la détermination du Gouvernement à poursuivre les réformes engagées dans le secteur de l'Enseignement supérieur, tout en demandant au Ministre de l'Intérieur de maintenir les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurisation et la pacification complète des campus.
 

Enfin, sur le volet diplomatique, le Premier ministre a annoncé qu'il représentera le Président Bassirou Diomaye Faye à la 39e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine. Ce sommet se tiendra les 14 et 15 février 2026 à Addis-Abeba, en Éthiopie.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

5 306 plants et 64 km de verdure : Le plan de la mairie pour rafraîchir Saint-Louis

07/02/2026

Coupe Davis à Casablanca : le duel Maroc-Colombie se termine sous escorte policière

09/02/2026

Pédophilie et propagation du VIH : le contenu choc de l'enquête qui secoue le Sénégal

07/02/2026

Sommet mondial des gouvernements : Mame Diarra Niang remporte le prix M-Gov Award à Dubaï

06/02/2026

Réforme de l'Acte 4 : Ousmane Sonko annonce un redécoupage et le regroupement de communes

09/02/2026

Intelligence Artificielle : la Sénégalaise Adji Bousso Dieng rejoint le panel d'experts de l'ONU

05/02/2026

Régularisation massive en Espagne : 500 000 migrants concernés, une aubaine pour les Sénégalais

09/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Ousmane Sonko exige une enquête judiciaire sur la mort d'Abdoulaye Ba

11/02/2026

Le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 11 février 2026

11/02/2026

Comment la startup WER de Yacine Sarr révolutionne la santé numérique au Sénégal

11/02/2026

UCAD : le collectif des amicales exige la transparence sur la mort d'Abdoulaye Ba

11/02/2026

Crise universitaire : la CESL exige la libération immédiate de tous les étudiants arrêtés

11/02/2026

Guédiawaye : un agent de Dakar Dem Dikk agressé à l'arme blanche sur la ligne 227

11/02/2026