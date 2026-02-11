Ousmane Sonko exige une enquête judiciaire sur la mort d'Abdoulaye Ba

En marge du Conseil des ministres tenu ce mercredi, le Premier ministre Ousmane Sonko a consacré une part importante de sa communication à la crise qui secoue actuellement les universités sénégalaises, et plus particulièrement l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).





S'exprimant sur la mort tragique de l'étudiant en médecine Abdoulaye Ba, le Chef du Gouvernement a exprimé sa "profonde tristesse" et présenté ses condoléances à la famille éplorée ainsi qu'à l'ensemble de la communauté universitaire. Déplorant l'usage de la violence dans l'espace académique, il a formellement instruit le Ministre de la Justice de veiller à ce que les suites judiciaires permettent d'établir toutes les responsabilités et de clarifier les circonstances exactes du décès.





Ousmane Sonko a réitéré la détermination du Gouvernement à poursuivre les réformes engagées dans le secteur de l'Enseignement supérieur, tout en demandant au Ministre de l'Intérieur de maintenir les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurisation et la pacification complète des campus.





Enfin, sur le volet diplomatique, le Premier ministre a annoncé qu'il représentera le Président Bassirou Diomaye Faye à la 39e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine. Ce sommet se tiendra les 14 et 15 février 2026 à Addis-Abeba, en Éthiopie.





