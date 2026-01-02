Air Sénégal a transporté 182 298 passagers et généré 26,5 milliards FCFA de revenus en 2025

La compagnie aérienne nationale Air Sénégal a transporté 182 298 passagers en 2025 et généré 26,5 milliards de francs CFA de revenus, selon le quotidien Libération paru ce jeudi 2 janvier 2026.





L'entreprise dirigée par Tidiane Ndiaye a également réalisé 309 millions de FCFA en excédents de bagages et 1,2 milliard de FCFA en fret, selon la même source. Air Sénégal a effectué au cours de l'année écoulée 4 615,43 heures de vols toutes destinations confondues pour un montant de 16,4 milliards de FCFA.





Ces chiffres interviennent dans un contexte où la compagnie a initié depuis plusieurs mois une série de réformes et d'actions visant à renforcer sa vitalité et sa pérennité. L'une des dernières actions majeures est la signature d'une convention avec Boeing, le géant américain de l'aéronautique, portant sur l'achat de neuf avions Boeing 737 Max.





Cette commande d'appareils devrait permettre à Air Sénégal de renforcer sa flotte et d'élargir son réseau de destinations, dans le cadre de son ambition de devenir un acteur majeur de l'aviation en Afrique de l'Ouest.





Créée en 2016, Air Sénégal a débuté ses opérations commerciales en 2018 depuis son hub stratégique basé à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. La compagnie nationale entend consolider sa position sur le marché aérien africain et développer ses activités tant sur les lignes régionales qu'internationales.





Ndarinfo/MS





