CAN 2025 : Sadio Mané dans le onze type de la phase de groupes

Le capitaine des Lions du Sénégal, Sadio Mané, a été sélectionné dans le onze type de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF).





L'attaquant sénégalais figure aux côtés de stars africaines dans cette formation prestigieuse qui récompense les meilleures performances de la phase de poules. Mané compose le trio offensif avec l'Ivoirien Amad et l'Algérien Riyad Mahrez.





Le onze type, dévoilé par la CAF, est composé du gardien égyptien Mohamed El Shenawy, d'une défense formée par le Tunisien Abdi, le Burkinabè Edmond Tapsoba, le Congolais Axel Tuanzebe et le Marocain Mazraoui.





Au milieu de terrain, on retrouve le Nigérian Ademola Lookman, le Camerounais Carlos Baleba et le Marocain Brahim Diaz. L'entraîneur malien Eric Chelle complète cette sélection symbolique.





Cette distinction récompense les performances de Sadio Mané lors de la phase de groupes, notamment son but décisif face à la RD Congo qui a permis au Sénégal d'arracher le nul (1-1) et de terminer premier du groupe D.





Le Sénégal, qualifié pour les huitièmes de finale, affrontera le Soudan samedi 3 janvier au stade Ibn Batuta de Tanger. Les Lions comptent sur leur capitaine pour poursuivre leur parcours dans la compétition.





Ndarinfo/MS



