CAN 2025 : "Ça sera un match très disputé", prévient Krépin Diatta avant d'affronter le Soudan

L'ailier des Lions du Sénégal, Krépin Diatta, s'est exprimé jeudi en conférence de presse à la veille du huitième de finale contre le Soudan, prévu ce samedi 3 janvier à 16 heures au stade Ibn Batouta de Tanger.





Le joueur de Monaco affiche une lucidité totale sur la difficulté du match à venir. "Là, on va vers des matchs qui sont très difficiles. On sait que le Soudan est une bonne équipe, une équipe qu'on a déjà affrontée", a-t-il déclaré, faisant référence aux récentes confrontations lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et du CHAN.





Conscient de l'enjeu de cette phase à élimination directe où chaque erreur peut être fatale, Krépin Diatta insiste sur la concentration et la préparation du groupe. "De notre côté, on est concentrés. On sait ce qui nous attend et ce qu'il faut faire si on veut passer dans ce match. Ça sera un match très disputé", a-t-il ajouté.





Interrogé sur sa polyvalence tactique, le Monégasque a réaffirmé sa disponibilité totale pour le staff technique. "Je suis un joueur flexible, capable d'évoluer à plusieurs postes. En 2024 déjà, je jouais au poste de latéral droit. L'important, c'est que tant que le pays m'appellera, je répondrai présent", a-t-il déclaré, démontrant son état d'esprit au service de l'équipe nationale.





Le Sénégal, premier du groupe D, aborde ce rendez-vous avec sérieux face aux Crocodiles du Nil, une équipe que les Lions connaissent bien mais qu'ils ne sous-estiment pas. Le vainqueur de cette confrontation affrontera en quarts de finale soit la Tunisie, soit le Mali.



Ndarinfo/Ms



