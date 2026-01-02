CAN 2025 : Kalidou Koulibaly suspendu pour un seul match, retour possible dès les quarts

Le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, n'écopera que d'un match de suspension suite à son expulsion lors de la rencontre contre le Bénin en phase de groupes, a annoncé le sélectionneur Pape Thiaw en conférence de presse.





Le verdict, relativement clément, constitue une bonne nouvelle pour les Lions. Le défenseur central manquera uniquement le huitième de finale contre le Soudan prévu samedi 3 janvier au stade Ibn Batuta de Tanger, mais pourra effectuer son retour dès les quarts de finale si ses partenaires se qualifient.





Cette sanction d'un seul match permet au staff technique de planifier le retour rapide de son leader défensif pour la suite de la compétition. Pape Thiaw dispose ainsi de la certitude de pouvoir compter sur son capitaine dès le prochain tour.





Pour affronter les Crocodiles du Nil samedi, le sélectionneur devra néanmoins recomposer sa charnière centrale en l'absence de Koulibaly. Abdou Diallo, Moussa Niakhaté ou encore Formose Mendy sont les options disponibles pour pallier cette absence temporaire.





Le Sénégal, premier du groupe D, aborde ce huitième de finale avec l'ambition de se qualifier pour retrouver son capitaine dès les quarts de finale, où les Lions pourraient affronter la Tunisie ou le Mali.





Ndarinfo/MS



