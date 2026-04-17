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Aïssata Tall Sall : « L'Assemblée nationale s'est portée un coup dur à elle-même »

Vendredi 17 Avril 2026 - 19:23

Aïssata Tall Sall : « L'Assemblée nationale s'est portée un coup dur à elle-même »
La députée Aïssata Tall Sall a vivement réagi à la décision de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, qui a annulé l'intégralité de la procédure visant son collègue Farba Ngom dans l'affaire des téléphones portables. Pour la présidente du groupe parlementaire Takku Wallu, cet arrêt rendu le 9 avril 2026 est un « coup dur que l’Assemblée nationale s’est portée à elle-même ». Elle déplore que l'institution parlementaire ait ignoré les alertes concernant les irrégularités de procédure lors de la levée de l'immunité de Farba Ngom.


L'ancienne ministre de la Justice martèle que le règlement intérieur a été violé malgré les avertissements de son groupe. « Fallait-il subir cet énième revers pour comprendre que les lois sont votées pour être respectées ? », s'interroge-t-elle sur ses réseaux sociaux.


Selon elle, la décision de justice vient rappeler à l'Assemblée nationale le sens et la portée des lois qu'elle est pourtant la seule à voter, pointant du doigt un manque de rigueur juridique au sein de l'Hémicycle.

MS
 

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