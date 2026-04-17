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Énergie : Le prix du pétrole chute de 10 % après l'ouverture du détroit d'Ormuz

Vendredi 17 Avril 2026 - 17:22

Énergie : Le prix du pétrole chute de 10 % après l'ouverture du détroit d'Ormuz
Les cours du pétrole ont enregistré une chute spectaculaire ce vendredi 17 avril 2026, suite à l'annonce par l'Iran de la réouverture totale du détroit d'Ormuz.


Cette décision, effective pour la durée restante du cessez-le-feu avec les États-Unis, a immédiatement provoqué un plongeon des prix sur les marchés mondiaux. Vers 13h10 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord a ainsi perdu 10,42 % pour s'établir à 89,03 dollars, tandis que le WTI américain chutait de 11,11 %, tombant à 84,17 dollars.



Cette détente soudaine dans l'un des passages maritimes les plus stratégiques au monde pour le transport d'hydrocarbures dissipe les craintes de rupture d'approvisionnement. Les investisseurs ont réagi massivement à ce signe d'apaisement diplomatique entre Téhéran et Washington, entraînant une correction brutale après des semaines de tensions qui avaient maintenu les cours à des niveaux élevés.



MS/NDARINFO
 

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