Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Alerte à Diogo : Un incendie se déclare à l'usine de zircon GCO, le personnel évacué

Dimanche 22 Février 2026

Alerte à Diogo : Un incendie se déclare à l'usine de zircon GCO, le personnel évacué

Un incendie s'est déclaré en début d'après-midi ce dimanche 22 février 2026 à l'usine Grande Côte Opérations (GCO), située à Diogo, dans le département de Tivaouane. Dès le déclenchement des flammes, les procédures d'urgence ont été activées, permettant l'évacuation immédiate de l'ensemble du personnel et l'instauration d'un périmètre de sécurité.

Heureusement, aucun décès ni blessé n'est à déplorer suite à cet incident survenu dans ce complexe industriel stratégique.
 

Spécialisée dans l'exploitation et la séparation du zircon, l'usine de Diogo est un pilier de l'industrie minière sénégalaise.

Si les causes exactes du sinistre restent pour l'heure indéterminées, une enquête devrait être ouverte pour évaluer l'étendue des dégâts matériels sur le site de production.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Prédation foncière : Le PUD de Malika et Tivaouane Peulh déclaré d'utilité publique

19/02/2026

Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

17/02/2026

Santé de Ndèye Khady Ndiaye : L'ex-patronne de Sweet Beauté admise en soins intensifs

19/02/2026

Crise à la RTS : Pape Alé Niang dépose une plainte contre plusieurs agents et responsables

18/02/2026

"Le combat continue" : La réaction de Bassirou Kébé après son limogeage de la SN HLM

19/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Alerte à Diogo : Un incendie se déclare à l'usine de zircon GCO, le personnel évacué

22/02/2026

"Oreilles aux pieds" : Alioune Tine répond sèchement à l'interpellation de Dame Mbodj

22/02/2026

Remaniement : Mamané Djitte remplace Meïssa Diakhate à la présidence du Fonds de l'Énergie

22/02/2026

Université Gaston Berger : Le Conseil académique mise sur la médiation pour sauver l'année

22/02/2026

Rapport de l'ANSD : Le Sénégal franchit la barre des 6 000 milliards d'exportations en 2025

22/02/2026

Trafic international : La BRS de Dakar saisit 2,55 kg de hachich et vise le blanchiment

22/02/2026