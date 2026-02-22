Alerte à Diogo : Un incendie se déclare à l'usine de zircon GCO, le personnel évacué

Un incendie s'est déclaré en début d'après-midi ce dimanche 22 février 2026 à l'usine Grande Côte Opérations (GCO), située à Diogo, dans le département de Tivaouane. Dès le déclenchement des flammes, les procédures d'urgence ont été activées, permettant l'évacuation immédiate de l'ensemble du personnel et l'instauration d'un périmètre de sécurité.



Heureusement, aucun décès ni blessé n'est à déplorer suite à cet incident survenu dans ce complexe industriel stratégique.





Spécialisée dans l'exploitation et la séparation du zircon, l'usine de Diogo est un pilier de l'industrie minière sénégalaise.



Si les causes exactes du sinistre restent pour l'heure indéterminées, une enquête devrait être ouverte pour évaluer l'étendue des dégâts matériels sur le site de production.





MS/NDARINFO



