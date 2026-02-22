Remaniement : Mamané Djitte remplace Meïssa Diakhate à la présidence du Fonds de l'Énergie

Le président Bassirou Diomaye Faye a officialisé par décret un remaniement majeur à la tête du Fonds spécial de soutien au secteur de l'Énergie (FSE). Meïssa Diakhate a été démis de ses fonctions de Président du Conseil d’Administration, cédant sa place à Mamané Djitte.



Magistrat de profession, le nouveau titulaire du poste est investi d'une mission de rigueur et de transparence dans la gestion des ressources financières massives allouées au développement énergétique du Sénégal.





Ce changement stratégique souligne la volonté du chef de l'État de sécuriser la gouvernance financière du secteur énergétique. Mamané Djitte devra désormais veiller à la conformité des projets financés et à l'efficacité des politiques publiques, en garantissant une gestion irréprochable des fonds destinés à soutenir l'économie énergétique nationale.





MS/NDARINFO



