NDARINFO
Dimanche 22 Février 2026

Trafic international : La BRS de Dakar saisit 2,55 kg de hachich et vise le blanchiment

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar a démantelé, ce 20 février 2026, un réseau de trafic de drogue opérant à la gare des Beaux-Maraîchers de Pikine. L'opération a permis la saisie de 2,55 kg de hachich, dissimulés dans une caisse de boissons acheminée par voie terrestre depuis une frontière limitrophe.

Un dispositif de surveillance a conduit à l'interpellation du chauffeur et du destinataire principal, ce dernier ayant été appréhendé au moment de récupérer le colis suspect.
 

La fouille minutieuse a révélé que les plaquettes de drogue étaient cachées à l'intérieur de bouteilles de boisson. Les investigations se sont prolongées jusqu'à la Cité Mbackiyou Faye (Mamelles), au domicile du principal suspect, où des documents bancaires et du matériel informatique ont été saisis. Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic international de drogue et blanchiment de capitaux.
 

MS/NDARINFO
 


