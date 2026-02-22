Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

"Oreilles aux pieds" : Alioune Tine répond sèchement à l'interpellation de Dame Mbodj

Dimanche 22 Février 2026

"Oreilles aux pieds" : Alioune Tine répond sèchement à l'interpellation de Dame Mbodj
Le débat sur la fermeté du gouvernement sénégalais face à l’homosexualité suscite une vive passe d’armes entre le syndicaliste Dame Mbodj et le défenseur des droits humains Alioune Tine. Interpellé sur son prétendu silence concernant la « posture ferme et courageuse » de l’État, le fondateur d’AfrikaJom Center a réagi de manière cinglante sur les réseaux sociaux.

À l’interrogation de Dame Mbodj qui s'étonnait de ne pas voir la société civile s’aligner sur la position gouvernementale, Alioune Tine a rétorqué par une métaphore tranchante : « Quand on a les oreilles à ses pieds, il est difficile de m’entendre ».


Cet échange illustre la fracture persistante entre les partisans d'une ligne dure réclamée par une partie de l'opinion et les défenseurs des libertés fondamentales qui, à l'image d'Alioune Tine, semblent rejeter toute forme de pression médiatique ou populiste sur cette question sensible.


MS/NDARINFO
 

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Prédation foncière : Le PUD de Malika et Tivaouane Peulh déclaré d'utilité publique

19/02/2026

Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

17/02/2026

Santé de Ndèye Khady Ndiaye : L'ex-patronne de Sweet Beauté admise en soins intensifs

19/02/2026

Crise à la RTS : Pape Alé Niang dépose une plainte contre plusieurs agents et responsables

18/02/2026

"Le combat continue" : La réaction de Bassirou Kébé après son limogeage de la SN HLM

19/02/2026
SERVICES
24 HEURES

"Oreilles aux pieds" : Alioune Tine répond sèchement à l'interpellation de Dame Mbodj

22/02/2026

Remaniement : Mamané Djitte remplace Meïssa Diakhate à la présidence du Fonds de l'Énergie

22/02/2026

Université Gaston Berger : Le Conseil académique mise sur la médiation pour sauver l'année

22/02/2026

Rapport de l'ANSD : Le Sénégal franchit la barre des 6 000 milliards d'exportations en 2025

22/02/2026

Trafic international : La BRS de Dakar saisit 2,55 kg de hachich et vise le blanchiment

22/02/2026

Tambacounda : Un enfant de 7 ans testé positif à la fièvre de Crimée-Congo

22/02/2026