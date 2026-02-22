"Oreilles aux pieds" : Alioune Tine répond sèchement à l'interpellation de Dame Mbodj

Le débat sur la fermeté du gouvernement sénégalais face à l’homosexualité suscite une vive passe d’armes entre le syndicaliste Dame Mbodj et le défenseur des droits humains Alioune Tine. Interpellé sur son prétendu silence concernant la « posture ferme et courageuse » de l’État, le fondateur d’AfrikaJom Center a réagi de manière cinglante sur les réseaux sociaux.



À l’interrogation de Dame Mbodj qui s'étonnait de ne pas voir la société civile s’aligner sur la position gouvernementale, Alioune Tine a rétorqué par une métaphore tranchante : « Quand on a les oreilles à ses pieds, il est difficile de m’entendre ».





Cet échange illustre la fracture persistante entre les partisans d'une ligne dure réclamée par une partie de l'opinion et les défenseurs des libertés fondamentales qui, à l'image d'Alioune Tine, semblent rejeter toute forme de pression médiatique ou populiste sur cette question sensible.





MS/NDARINFO

