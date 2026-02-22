Rapport de l'ANSD : Le Sénégal franchit la barre des 6 000 milliards d'exportations en 2025

Les exportations sénégalaises ont enregistré une progression spectaculaire de 155 % au cours du mois de décembre 2025, atteignant 825,3 milliards de FCFA contre 323,6 milliards le mois précédent.



Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), cette performance exceptionnelle est portée par l’envolée des ventes d’or non monétaire, d’huiles brutes de pétrole et de produits pétroliers raffinés. En revanche, le secteur des phosphates et des produits de la mer (crustacés et mollusques) a connu un repli sur la même période.





Sur l'ensemble de l'année 2025, le cumul des exportations s'établit à près de 6 000 milliards de FCFA, marquant une hausse de 51,8 % par rapport à l'exercice 2024. Cette dynamique confirme le nouveau positionnement du Sénégal sur le marché mondial de l'énergie et des ressources minérales, propulsant les revenus extérieurs du pays à des niveaux historiques.





MS/NDARINFO



