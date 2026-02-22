Université Gaston Berger : Le Conseil académique mise sur la médiation pour sauver l'année

Le Conseil académique de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a annoncé, ce dimanche 22 février 2026, le maintien du calendrier académique adopté en décembre dernier, malgré les fortes perturbations secouant actuellement l'enseignement supérieur. Tout en déplorant la crise au campus social marquée par des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre, l'instance académique refuse de suspendre les cours.





Face à la violation des franchises universitaires et au contexte tendu après le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba à l'UCAD, les autorités de l'UGB ont mis en place une commission de médiation.



Cette structure a pour mission d'instaurer un dialogue sincère avec les étudiants afin de trouver une issue à la crise tout en préservant le déroulement de l'année pédagogique.





MS/NDARINFO



