Accusations contre Mimi Touré : Ses cadres dénoncent "l'opportunisme" de Cheikh Bara Ndiaye

Dimanche 22 Février 2026

La coordination des Cadres de Mimi2024 a vigoureusement réagi, ce vendredi, aux accusations portées par le député Cheikh Bara Ndiaye sur le plateau de Walf TV à l'encontre de l'ancienne Première ministre, Dr Aminata Touré. Dans un communiqué cinglant, le mouvement dénonce la « haine calomnieuse » du parlementaire et le défie de renoncer à son immunité pour réitérer ses propos.

Les partisans de Mme Touré pointent du doigt un revirement opportuniste, rappelant que le député avait lui-même salué la « probité morale » de Mimi Touré par le passé.
 

Pour les cadres de Mimi2024, ces attaques sont le fruit de « commanditaires » cherchant à transformer la démocratie en arme de destruction contre des adversaires politiques. Ils affirment que ces sorties médiatiques, loin de fragiliser l'ancienne cheffe du gouvernement, ne font que renforcer sa détermination. La coordination conclut en fustigeant une démarche qu'elle juge révélatrice d'un opportunisme politique au détriment du débat démocratique sincère.
 

MS/NDARINFO
 


