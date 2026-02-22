Deux blessés graves admis aux urgences après une violente agression à Niomré

Une violente attaque à main armée a secoué la commune de Niomré, dans le département de Louga, dans la nuit de jeudi à vendredi. Profitant d'une coupure d'électricité vers 4 heures du matin, des individus encagoulés ont pris d'assaut le domicile du commerçant Ndiouga Mbathie.



Le bilan est lourd : le commerçant a été grièvement blessé à la mâchoire et au bras, tandis que l'une de ses épouses a également été atteinte en tentant de s'interposer.





Sur le plan financier, les assaillants ont emporté un butin estimé à près de 50 millions de francs CFA, composé de 25 millions de FCFA en espèces et de 30 000 euros. Pour couvrir leur fuite face à l'intervention des proches, les malfaiteurs ont effectué des tirs de sommation. Les victimes ont été admises aux urgences du Centre hospitalier régional de Louga, et une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour retrouver les auteurs de ce braquage.





MS/NDARINFO



