De TikTok au crack : Les dessous du coup de filet policier qui secoue la cité Yves Niang

Dimanche 22 Février 2026

Le commissariat d'arrondissement de Yeumbeul-Comico, dirigé par le commissaire Ousmane Diop, a démantelé ce samedi 21 février 2026 un important réseau de trafic de drogue dure à la cité Yves Niang. L'opération, menée vers 06h du matin par la brigade de recherche, a conduit à l'interpellation de cinq individus surpris en flagrant délit de consommation et de trafic de crack, détaille Mor Mbaye Cissé de Seneweb.

Parmi les suspects figure la tiktokeuse Fatimata Traoré, alias Imane Traoré, arrêtée dans un appartement aux côtés de complices présumés.
 

L'enquête a permis d'identifier Pape Diouf, un conducteur de « tiak-tiak », comme le fournisseur du groupe. Son interpellation a mené à l'arrestation d'un cinquième individu en flagrant délit de livraison.

Au total, la police a saisi 8,6 grammes de crack, du matériel de conditionnement (aluminium et sachets plastiques), neuf téléphones portables et deux motos scooter. Les mis en cause ont été placés en garde à vue sous l'autorité du procureur Saliou Dicko.

MS
 


