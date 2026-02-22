Tambacounda : Un enfant de 7 ans testé positif à la fièvre de Crimée-Congo

Un cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) a été confirmé par l'Institut Pasteur de Dakar chez un garçon de sept ans originaire de la région de Tambacounda. Selon les informations rapportées par Outbreak News Today, le jeune patient, qui n'avait aucun antécédent de voyage, a présenté des symptômes de fièvre, de maux de tête et de douleurs articulaires dès le début du mois de janvier.



Bien que le cas ait été signalé aux autorités sanitaires le 10 février dernier, aucun communiqué officiel du ministère de la Santé n'a encore été publié à ce jour.





Cette confirmation intervient après une année 2023 marquée par une recrudescence notable de la maladie, qui avait touché les deux tiers des régions du pays.



Pour rappel, le dernier cas mortel signalé par le ministère remontait au 21 avril 2023. La FHCC, qui circule au Sénégal depuis les années 1960, demeure sous haute surveillance en raison de sa dangerosité, comme en témoigne le décès rapide d'un patient de 35 ans lors de la précédente alerte.





