Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Tambacounda : Un enfant de 7 ans testé positif à la fièvre de Crimée-Congo

Dimanche 22 Février 2026

Tambacounda : Un enfant de 7 ans testé positif à la fièvre de Crimée-Congo

Un cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) a été confirmé par l'Institut Pasteur de Dakar chez un garçon de sept ans originaire de la région de Tambacounda. Selon les informations rapportées par Outbreak News Today, le jeune patient, qui n'avait aucun antécédent de voyage, a présenté des symptômes de fièvre, de maux de tête et de douleurs articulaires dès le début du mois de janvier.

Bien que le cas ait été signalé aux autorités sanitaires le 10 février dernier, aucun communiqué officiel du ministère de la Santé n'a encore été publié à ce jour.
 

Cette confirmation intervient après une année 2023 marquée par une recrudescence notable de la maladie, qui avait touché les deux tiers des régions du pays.

Pour rappel, le dernier cas mortel signalé par le ministère remontait au 21 avril 2023. La FHCC, qui circule au Sénégal depuis les années 1960, demeure sous haute surveillance en raison de sa dangerosité, comme en témoigne le décès rapide d'un patient de 35 ans lors de la précédente alerte.


MS
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.