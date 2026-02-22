Consommation : Le service du commerce de Dagana exige le respect des prix homologués

Le chef du service départemental du commerce de Dagana, Ousseynou Gaye, a lancé un appel ferme aux commerçants pour le respect strict des prix homologués des denrées de première nécessité en ce début de Ramadan.



À la suite d’une tournée de contrôle effectuée au marché central, l'autorité a constaté un approvisionnement suffisant des stocks, notamment pour le riz, le sucre et l'huile. Bien que le marché soit bien pourvu, M. Gaye exhorte les opérateurs à préserver le pouvoir d’achat des populations pour éviter toute spéculation durant cette période de forte consommation.





Les stocks de riz brisé sont évalués à 242 tonnes, tandis que l’huile et le sucre affichent des disponibilités rassurantes. Toutefois, des réserves ont été émises sur la qualité de la pomme de terre locale qui se détériore rapidement, poussant les commerçants à limiter leurs stocks.



Pour garantir la stabilité, le service du commerce annonce un renforcement des contrôles sur l'ensemble du département pendant tout le mois béni.





MS/NDARINFO

