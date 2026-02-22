Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Consommation : Le service du commerce de Dagana exige le respect des prix homologués

Dimanche 22 Février 2026

Consommation : Le service du commerce de Dagana exige le respect des prix homologués

Le chef du service départemental du commerce de Dagana, Ousseynou Gaye, a lancé un appel ferme aux commerçants pour le respect strict des prix homologués des denrées de première nécessité en ce début de Ramadan.

À la suite d’une tournée de contrôle effectuée au marché central, l'autorité a constaté un approvisionnement suffisant des stocks, notamment pour le riz, le sucre et l'huile. Bien que le marché soit bien pourvu, M. Gaye exhorte les opérateurs à préserver le pouvoir d’achat des populations pour éviter toute spéculation durant cette période de forte consommation.
 

Les stocks de riz brisé sont évalués à 242 tonnes, tandis que l’huile et le sucre affichent des disponibilités rassurantes. Toutefois, des réserves ont été émises sur la qualité de la pomme de terre locale qui se détériore rapidement, poussant les commerçants à limiter leurs stocks.

Pour garantir la stabilité, le service du commerce annonce un renforcement des contrôles sur l'ensemble du département pendant tout le mois béni.
 

MS/NDARINFO


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.