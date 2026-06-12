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Saint-Louis : l'ITIE traduit son rapport 2024 en Wolof pour les communautés de pêcheurs

Vendredi 12 Juin 2026

Saint-Louis : l'ITIE traduit son rapport 2024 en Wolof pour les communautés de pêcheurs

L'ITIE et CAJUST ont organisé jeudi un forum communautaire à Saint-Louis dans le cadre de la tournée annuelle de dissémination du Rapport ITIE 2024, en complément du Comité Régional de Développement (CRD) tenu la veille sous la présidence du gouverneur Al Hassan Sall.
 

« L'ITIE, chaque année, fait un programme, une tournée de dissémination de ces différents rapports. Et à chaque fois qu'on vient dans une région, on organise deux types d'activités : un CRD présidé par le gouverneur et l'ensemble des services techniques, mais également un forum communautaire », a expliqué Thialy Faye, président du Comité national ITIE.


Cette double approche répond au fait que « toutes ces communautés n'ont pas, peut-être, la possibilité d'accéder au comité régional de développement », a-t-il indiqué.
 

À Saint-Louis, le forum a réuni les communautés de pêcheurs, des organisations de la société civile, des organisations communautaires de base et certaines autorités locales, dont le conseil départemental. « Pour nous, c'est extrêmement important de communier avec ces communautés-là, de recueillir surtout leurs préoccupations face à l'exploitation et de pouvoir les documenter et les transmettre aux autorités de ce pays-là », a souligné M.Faye.
 

L'expert a également insisté sur le principe de redevabilité, « le fait de rendre compte, la rédition des comptes », appliqué à toute la chaîne de valeurs du secteur extractif. Répondant à une demande exprimée lors du CRD, l'ITIE a choisi de tenir ce forum en langue locale.


« Ici, à Saint-Louis, on parle Wolof. À Matam, on essaie de parler le Pular. Et au niveau de Kédougou, on parle le Malinké et autres », a-t-il précisé, ajoutant que des vidéos en langues locales sont également produites pour rendre l'information accessible à tous.
 

De son côté, Ibrahima Mbacké, chargé de projets à CAJUST, a situé l'engagement de son organisation dans le prolongement de la disposition constitutionnelle selon laquelle « les ressources naturelles appartiennent au peuple ».


« Ces populations concernées par l'exploitation des ressources naturelles ont le droit de savoir tout ce qui est information, tout ce qui est données relatives à cette exploitation », a-t-il affirmé, précisant que le forum vise aussi à permettre aux populations de formuler des recommandations pour améliorer le secteur.
 

L'activité s'inscrit dans le contexte de la troisième validation du Sénégal par l'ITIE Internationale, avec une note de 89/100 jugée « très bonne », après un score de 93 points obtenu lors de la deuxième validation en 2021. Le pays a publié douze rapports ITIE couvrant la période 2013-2024.
 




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