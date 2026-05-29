Sénégal : Bassirou Diomaye Faye célèbre les 100 ans de Wade

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un hommage solennel et appuyé à l’ancien chef de l’État, Maître Abdoulaye Wade, à l’occasion de son centième anniversaire célébré ce vendredi 29 mai 2026.





Dans un message officiel publié sur ses réseaux sociaux, l'actuel locataire du Palais a mis en exergue la place singulière et monumentale qu’occupe l’opposant historique dans la trajectoire politique nationale, faisant remarquer avec poésie que la République du Sénégal, qui n'a pas encore soixante-dix ans, se découvre plus jeune que l’homme dont la vie se confond intimement avec la sienne. Saluant sa contribution unique à la construction de la nation, le président Faye a rappelé que le "Pape du Sopi" a vu naître le Sénégal indépendant et a activement aidé à le faire grandir à travers les décennies.





Au nom de la Nation tout entière, le chef de l'État a formulé des prières et des vœux ardents de longévité à l'endroit de son illustre prédécesseur. Souhaitant au Président Abdoulaye Wade un centenaire de paix, de sérénité et de lumière, Bassirou Diomaye Faye a imploré le Tout-Puissant de préserver encore longtemps le patriarche libéral auprès du peuple sénégalais, concluant son allocution par un respectueux et traditionnel « Jërëjëf, Président Wade ».





Né le 29 mai 1926 et artisan de la première alternance démocratique et pacifique du pays en mars 2000, Me Abdoulaye Wade voit ainsi son parcours centenaire consacré au plus haut sommet de l'État comme l'un des piliers indestructibles de l'histoire républicaine.





SN/NDARINFO



