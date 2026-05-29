Primature : Passation de service entre Sonko et Ahmadou Al Aminou Lo

La cérémonie officielle de passation de service entre le Premier ministre sortant, Ousmane Sonko, et le nouveau chef du gouvernement, Ahmadou Al Aminou Lo, s’est déroulée ce vendredi 29 mai 2026 au sein de la Primature. Ce passage de témoin solennel marque une nouvelle étape stratégique dans la conduite et l’orientation de l’action gouvernementale de la République.



En présence de plusieurs membres de l'équipe ministérielle sortante, de hautes autorités administratives et des proches collaborateurs de l’institution, Ousmane Sonko a procédé à la transmission complète des dossiers prioritaires et des lourdes charges de l’État à son successeur, scellant une transition institutionnelle fluide au sommet de l'Exécutif.





Le nouveau Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, prend ainsi officiellement ses fonctions avec pour mission immédiate de matérialiser les grands axes de la transformation systémique du pays. Économiste chevronné et fin connaisseur des rouages financiers, le nouveau chef du gouvernement devra assurer la continuité des réformes souverainistes engagées, tout en accélérant les projets prioritaires liés à l'emploi de la jeunesse, à la réduction du coût de la vie et à l'industrialisation.



En prenant la tête de l'équipe gouvernementale, il hérite de dossiers économiques et sociaux cruciaux, qu'il devra piloter en parfaite coordination avec la présidence de la République pour répondre aux attentes urgentes des populations sénégalaises.





SN/NDARINFO



