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Trafic d'état civil : La Dnit de Saint-Louis démantèle une nouvelle filière après l'interception d'une étrangère à Rosso

Mercredi 13 Mai 2026 - 06:28

Trafic d'état civil : La Dnit de Saint-Louis démantèle une nouvelle filière après l'interception d'une étrangère à Rosso

La Direction nationale de l'Identité judiciaire (Dnit) de Saint-Louis vient de porter un coup d'arrêt à une nouvelle filière de vente de documents d'état civil sénégalais. L'affaire a éclaté à Rosso, point de passage stratégique, où les agents ont intercepté une certaine « Fatoumata Binta Diallo ». Cette ressortissante guinéenne était en possession d'une identité sénégalaise obtenue de manière frauduleuse.

L'enquête a rapidement progressé suite à l'arrestation de son mari, le Sénégalais Ibrahima Ba. Ce dernier est passé aux aveux, révélant avoir « acheté » l'identité de son épouse pour la modique somme de 50 000 FCFA. Ses déclarations ont permis de mettre en lumière les secrets de ce réseau qui exploite les failles de l'administration pour naturaliser illégalement des étrangers.

Les investigations s'orientent désormais vers le sud du pays, plus précisément vers la mairie de Diouloulou. Un agent municipal y est activement recherché par les forces de l'ordre. Ce suspect n'est pas un inconnu des services de police : il est déjà cité dans l'affaire de la vaste fraude à l'état civil qui a récemment secoué la ville de Ziguinchor.
 

Cette nouvelle affaire s'inscrit dans une série de démantèlements après les scandales survenus à Wakhinane Nimzatt et Ziguinchor. Elle pose une nouvelle fois la question de la sécurisation des registres municipaux et de la complicité de certains agents administratifs. La Dnit de Saint-Louis poursuit ses investigations pour identifier tous les bénéficiaires de cette filière et neutraliser les agents corrompus qui mettent en péril l'intégrité de l'identité nationale.
 

MS/NDARINFO

 



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