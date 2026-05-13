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Commerce extérieur : Le Sénégal repasse dans le vert avec un excédent record de 183,8 milliards FCFA

Mercredi 13 Mai 2026 - 06:38

Commerce extérieur : Le Sénégal repasse dans le vert avec un excédent record de 183,8 milliards FCFA

Le Sénégal vient de franchir un cap historique dans ses échanges commerciaux. Porté par une montée en puissance spectaculaire de ses ressources extractives, le commerce extérieur sénégalais a enregistré en mars 2026 l'une de ses meilleures performances de la décennie. Les exportations ont bondi de 57,4 % en un mois, atteignant la barre des 713,4 milliards FCFA, note le journal Yoor-Yoor bi. Cette envolée statistique permet au pays de dégager un excédent commercial de 183,8 milliards FCFA, effaçant ainsi le déficit observé en février.

Cette dynamique confirme le basculement progressif de l'économie nationale dans une nouvelle phase industrielle. Le pétrole brut s'impose désormais comme le premier levier de cette croissance avec 227,5 milliards FCFA générés sur le seul mois de mars. Il est suivi de près par l'or non monétaire, qui a rapporté 162,9 milliards FCFA, et le gaz naturel liquéfié, dont les ventes ont atteint 30,7 milliards FCFA.
 

Un premier trimestre sous le signe de l'abondance

Sur une année, la progression est encore plus frappante avec une hausse des exportations de 73,3 %. Au total, pour le premier trimestre 2026, le Sénégal a cumulé 1 579,2 milliards FCFA de revenus à l'exportation. Ces chiffres témoignent de la solidité du secteur extractif qui tire désormais l'ensemble de l'appareil productif national vers le haut.
 

Toutefois, au-delà de cette embellie statistique majeure, les experts soulignent que le véritable défi reste celui de la transformation économique. Si les ressources brutes assurent aujourd'hui un excédent confortable, l'enjeu des prochaines années sera de transformer ces matières premières localement pour créer plus de valeur ajoutée et des emplois durables, afin de consolider durablement cette souveraineté économique retrouvée.
 

MS/NDARINFO

 



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