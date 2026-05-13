Saint-Louis accueille la réforme des référentiels de protection judiciaire et sociale des mineurs

La Cour d'appel de Saint-Louis accueille une étape cruciale de la réforme du système de protection de l'enfance. Moustapha Diop, Directeur à la Direction Générale de la Protection Judiciaire et Sociale (DGPJS), en charge du partenariat et de la réinsertion des mineurs, y conduit un processus de consolidation des référentiels nationaux.





Cette initiative vise à unifier les méthodes de prise en charge des mineurs victimes, témoins ou en conflit avec la loi, ainsi que des jeunes majeurs de moins de 21 ans en situation de danger.





Après les étapes de Kaolack et Thiès, Saint-Louis devient le point de convergence pour les présidents des tribunaux pour enfants et les comités départementaux de protection de l'enfant (CDPE). L'objectif est d'examiner en profondeur les référentiels présentés « pour apporter les consolidations requises en vue de la bonification des différents documents », a indiqué M. Diop, en marge du conclave.





Au-delà de la réinsertion, Moustapha Diop a rappelé que la DGPJS assure des missions régaliennes de première importance. « Nous sommes également l'autorité centrale en matière d'adoption », a-t-il souligné, tout en précisant que ses services assurent « le suivi et le contrôle de tous les établissements publics et privés accueillant ou hébergeant des enfants au niveau national ». Cette surveillance est indispensable pour garantir que chaque structure respecte les normes de sécurité et de bien-être imposées par l'État.





L'exercice de stabilisation des référentiels repose sur une approche inclusive, impliquant les autorités administratives et judiciaires locales. Moustapha Diop a insisté sur le fait que chaque acteur a une partition à jouer dans la stratégie nationale. « Notre rôle c'est d'outiller suffisamment l'ensemble de nos services pour améliorer qualitativement les prestations dédiées à ces enfants », a-t-il conclu.



Cette harmonisation des outils d'intervention est présentée comme le gage d'une justice plus protectrice et d'un accompagnement social plus efficace pour la jeunesse sénégalaise.





MS/NDARINFO



