Armées : Le Vice-Amiral d’Escadre Oumar Wade officiellement installé comme Cemga

Le Vice-Amiral d’Escadre Oumar Wade a été officiellement installé, ce mardi matin, au poste de Chef d’État-Major Général des Armées (Cemga), lors d’une cérémonie solennelle tenue au camp Dial Diop.



La manifestation a été présidée par le ministre des Forces armées, le Général Birame Diop. Premier officier de Marine à recevoir le fanion de commandement de Cemga, l’amiral Wade marque une étape importante dans l'histoire des Forces armées sénégalaises, illustrant la reconnaissance du rôle stratégique de la Marine dans le dispositif global de défense et de sécurité du pays.





Dans son allocution, le nouveau Cemga s’est engagé à poursuivre l’édification d’une armée professionnelle, républicaine et soucieuse du développement socio-économique, tout en contribuant à la sécurité collective sous-régionale. Sa feuille de route met l'accent sur la consolidation des capacités opérationnelles et le renforcement de la coopération sécuritaire.



La cérémonie s’est déroulée en présence de hauts responsables militaires et civils, soulignant l’importance de cette transition à la tête des Armées.





MS/NDARINFO



