Décès Abdoulaye Ba : le procureur privilégie la piste de l'incendie et d'une issue de secours scellée

Le procureur de la République, Ibrahima Ndoye, a présenté ce mardi les premiers éléments de l'enquête sur le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, survenu dans un contexte de troubles au sein du campus universitaire.





Selon le magistrat, l'enquête privilégie la piste d'un incendie. "Nous devons justice à Abdoulaye Ba. Nous allons poursuivre la piste de l'incendie à l'origine de sa mort", a-t-il déclaré. L'origine exacte du feu n'est pas encore établie. Les enquêteurs explorent plusieurs hypothèses : usage de gaz lacrymogène, cocktail Molotov ou court-circuit électrique.





"Si l'enquête permet d'établir que l'incendie est d'origine volontaire et que ce jeune a été contraint de se jeter par la fenêtre pour sauver sa vie, ce comportement pourrait être qualifié comme ayant indirectement causé la mort", a expliqué le procureur, évoquant une possible qualification d'homicide involontaire.





L'autre axe majeur concerne une issue de secours du troisième étage qui aurait été condamnée. Selon le parquet, les étudiants se seraient retrouvés contraints de fuir par les fenêtres. Des personnes soupçonnées d'avoir scellé cette porte sont en cours d'identification.





Le parquet a également tenu à lever toute ambiguïté concernant d'éventuelles violences physiques. "Nous ne pouvons pas établir l'existence d'un contact physique. Dans ces conditions, nous ne pouvons raisonnablement engager des poursuites pour homicide volontaire, assassinat ou coups mortels", a affirmé Ibrahima Ndoye.





"Abdoulaye Ba n'a pas été torturé ni battu. Sa mort résulte d'une chute du quatrième étage", a-t-il précisé. Selon le rapport d'autopsie, "le décès résulte d'une hémorragie interne abondante avec état de choc, consécutive à un ensemble de contusions cérébrales et thoraco-abdominales". Ces constatations seraient, selon le procureur, compatibles avec une chute violente.





Plusieurs acteurs ont été auditionnés : agents de sécurité du COUD, personnel médico-social de l'UCAD, et des policiers aperçus dans des vidéos. "Nous n'entendons protéger personne", a assuré le magistrat. L'enquête devrait arriver à son terme "dans les prochains jours".





MS/NDARINFO





