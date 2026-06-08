"Armez-vous de tolérance", la recommandation du Khalife des mourides au Chef de l'État

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu samedi à Touba pour présenter ses condoléances au Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à la suite du décès de Serigne Cheikh Saliou Mbacké.







Au-delà du recueillement, cette audience revêt une importance politique majeure en pleine crise institutionnelle marquée par la rupture ouverte entre le Chef de l'État et ses anciens alliés de Pastef.





Selon les propos rapportés ce lundi par L'Observateur, Serigne Mountakha Mbacké a renouvelé sa bénédiction et son soutien indéfectible au président : « L’espoir que je nourris en vous s’accroît de jour en jour. J’ai vu en vous un homme véridique, avec une immense envie de mener à bon port ce pays ».







Face aux clivages politiques actuels, le guide religieux a exhorté Bassirou Diomaye Faye à faire preuve d'ouverture et de hauteur. Rappelant la lourde charge de la fonction présidentielle, il lui a commandé de s'armer d'indulgence et de tolérance pour gérer l'ensemble des sensibilités du pays, tout en l'invitant à faire régner la paix et à améliorer le quotidien des Sénégalais. En réponse, le Chef de l'État a magnifié ces conseils précieux, affirmant qu'ils constituaient une boussole essentielle pour surmonter les difficultés de la Nation.





MS/NI



