NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
  

Justice : Les grands chantiers qui attendent Me Moussa Sarr au ministère

Lundi 8 Juin 2026

La restauration de la confiance envers l'institution judiciaire, la mise en œuvre des réformes des Assises et la gestion des dossiers liés aux violences politiques de 2021-2024 constituent les chantiers prioritaires du nouveau Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Moussa Sarr.


Justice : Les grands chantiers qui attendent Me Moussa Sarr au ministère

Officiellement installé le jeudi 4 juin 2026 dans le gouvernement du Premier ministre Mouhamed Al Aminou Lô, cet homme du sérail fait face à des attentes colossales de la part des acteurs du secteur.


Selon Babacar Ba, président du Forum du justiciable, la réduction des pouvoirs exorbitants du parquet via l'érection forte d'un juge de la détention et des libertés est impérative. Sur le plan social, le secrétaire général du Sytjust, Me Aya Boun Malick Diop, réclame une prise de contact rapide pour traiter les préoccupations statutaires, professionnelles et de rémunération des travailleurs de la justice.
 

Le journaliste et chroniqueur judiciaire Daouda Mine souligne de son côté que le ministre devra s'atteler à l'indépendance de la justice pour effacer les perceptions d'influences politiques. Cela passera notamment par la modification du Code pénal, l'encadrement du retour de parquet, la numérisation des procédures pour briser les lenteurs judiciaires, ainsi que l'accompagnement du Pool judiciaire financier (PJF).


Enfin, la quête de vérité des familles de victimes des violences politiques des trois dernières années représentera le test de crédibilité majeur pour le magistrat.


MS/NI avec LE SOLEIL

 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Les critiques sont les bienvenues. Les attaques personnelles, les insultes et les propos injurieux seront supprimés.