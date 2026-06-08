SAINT-LOUIS DU SÉNÉGAL | Histoire, Tourisme et Guide Complet de la Capitale du Nord

1. Pourquoi visiter l'Île de Saint-Louis du Sénégal ?

L'île de Saint-Louis, longue de 2 kilomètres et large de seulement 300 mètres, constitue le cœur historique de la ville. Posée sur le fleuve Sénégal, elle est reliée au continent par le célèbre Pont Faidherbe, un chef-d'œuvre architectural métallique long de 507 mètres, conçu par les ateliers de construction de l'époque d'Eiffel et inauguré en 1897.



En flânant dans les rues de l'île, vous découvrirez :



Les maisons coloniales : Avec leurs façades colorées à la chaux, leurs doubles toits en tuiles et leurs balcons en fer forgé suspendus.

Le Palais du Gouverneur : Situé sur la place Baya (ancienne place Faidherbe), centre névralgique du pouvoir civil et militaire historique.

La Cathédrale de Saint-Louis : La plus ancienne église d'Afrique de l'Ouest, construite en 1828.

2. Que faire à Saint-Louis : Les activités incontournables

Visiter Saint-Louis du Sénégal ne se limite pas à son centre historique. La région offre un écosystème naturel unique entre fleuve, océan et désert.



Le Parc National des Oiseaux du Djoudj

Situé à une soixantaine de kilomètres au nord de la ville, le Djoudj est la troisième réserve ornithologique au monde. De novembre à avril, ce sanctuaire de 16 000 hectares accueille plus de trois millions d'oiseaux migrateurs, notamment des colonies spectaculaires de pélicans blancs, de flamants roses et de cormorans. Une excursion en pirogue au cœur du parc est indispensable.



Le Parc National de la Langue de Barbarie

Cette étroite bande de sable sépare l'océan Atlantique du fleuve Sénégal. C'est l'endroit idéal pour observer la nidification des tortues marines et des sternes, ou pour s'offrir une journée de détente sur des plages sauvages, loin du tumulte urbain.



Le quartier des pêcheurs de Guet Ndar

Traversez le pont Servatius pour rejoindre la presqu'île de Guet Ndar. Ce quartier de pêcheurs, l'un des plus densément peuplés d'Afrique, offre un spectacle saisissant au lever et au coucher du soleil, lorsque des centaines de pirogues artisanales colorées bravent les vagues de la brèche pour partir en haute mer.



3. Culture et Événements : Le Saint-Louis Jazz Festival

Saint-Louis est une terre d'art et d'élégance, incarnée par la tradition historique des Signares. C'est aussi une capitale musicale internationale grâce au Saint-Louis Jazz Festival, le plus grand événement de jazz d'Afrique subsaharienne. Chaque année, les plus grands virtuoses mondiaux se produisent sur la place Baya et dans les hôtels de l'île, attirant des milliers de touristes du monde entier.



4. Guide Pratique : Comment venir et où loger à Saint-Louis ?

Comment s'y rendre depuis Dakar ?

En voiture / Taxi sept-places : Comptez environ 4 heures de route via l'autoroute de l'Avenir jusqu'à Touba/Thies, puis la Route Nationale 2 (RN2) en passant par Louga.

En bus : Plusieurs compagnies privées proposent des trajets quotidiens confortables et climatisés au départ de Dakar.

Où dormir et manger ?

L'offre hôtelière de Saint-Louis privilégie le charme et l'authenticité. Les anciennes demeures de commerçants du XIXe siècle transformées en hôtels-boutiques sur l'île offrent une immersion historique totale. Pour les amateurs de farniente, les éco-lodges situés sur la Langue de Barbarie ou dans la zone hydrobase proposent des séjours les pieds dans l'eau.



Côté gastronomie, ne repartez pas sans avoir goûté au Thiéboudienne (riz au poisson), le plat national sénégalais né ici-même à Saint-Louis, inventé par la légendaire cuisinière Penda Mbaye.





