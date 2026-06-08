Pastef : Une charte de discipline en 10 points pour recadrer les militants

Ce recadrage sémantique et comportemental, résumé sous forme de préceptes éthiques, intervient dans un contexte de forte tension sur les réseaux sociaux et s'aligne sur les récentes directives du Premier ministre Ousmane Sonko.





L'ancien chef du gouvernement avait publiquement exigé de ses troupes qu'elles cessent les invectives pour élever le niveau du débat public. Les nouvelles consignes ordonnent ainsi une stratégie d'ignorance totale vis-à-vis des formations politiques adverses, interdisant d'amplifier leurs activités ou de partager leurs contenus numériques.





Face aux provocations en ligne, le président de l'Assemblée nationale recommande désormais le blocage systématique ou le masquage des comptes hostiles, érigeant la discipline et « le silence face à la bassesse » en victoires politiques majeures.





Le mouvement exhorte ses sympathisants à recentrer exclusivement leurs interventions sur la défense du projet de gouvernance, la mise en valeur des résultats du gouvernement et la participation à des échanges d'idées respectueux. Cette quête d'exemplarité, exigée aussi bien « dans la rue que sur internet », s'accompagne d'un appel à la structuration de la base militante via l'achat systématique des cartes de membre officielles du parti.





MS/NI/AFP









