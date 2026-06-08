Mondial 2026 : Souleymane Diawara fixe l'objectif des quarts pour les Lions

L’équipe nationale de football du Sénégal doit avoir comme objectif de faire mieux qu’au Mondial 2022 en atteignant au moins les quarts de finale et en visant une première étoile lors de la Coupe du monde 2026, a déclaré dimanche l’ancien international sénégalais Souleymane Diawara.







Invité à l’émission « After Foot » de la radio RMC délocalisée à Dakar, l’ancien défenseur emblématique aux 48 sélections a exhorté les Lions à garder la tête sur les épaules et à avancer étape par étape dans cette compétition co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.





Évoquant la première participation de Pape Thiaw en tant que sélectionneur principal sur la scène mondiale, l'ex-joueur de l'Olympique de Marseille s'est dit pleinement rassuré par les compétences de son ancien coéquipier en équipe nationale.





Actuellement en préparation à Charlotte après leur défaite en amical face aux États-Unis (2-3), les Sénégalais affronteront l’Arabie Saoudite ce mardi à San Antonio (Texas) avant de rallier leur camp de base dans le New Jersey le 11 juin.





Les champions d’Afrique entameront la phase de poules par un choc contre la France le 16 juin au Stade de New York, avant de défier la Norvège le 23 juin et de boucler ce premier tour face à l’Irak le 26 juin à Toronto.





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