Ousmane Sonko à La Mecque : Les images fortes de sa Oumrah en Arabie saoudite

Après ses activités officielles à Djeddah, Ousmane Sonko s'est rendu dans la ville sainte de La Mecque pour accomplir son petit pèlerinage. Ce geste, hautement symbolique dans un pays à forte majorité musulmane comme le Sénégal, renforce l'image du Premier ministre sur la scène nationale et internationale.



Entouré d'officiels du Royaume, il a suivi le protocole réservé aux hôtes de marque, illustrant la solidité de l'axe Dakar-Riyad.





Au-delà de la piété, cette Oumrah s'inscrit dans une stratégie de rapprochement diplomatique. En s'affichant aux côtés des responsables de la Grande Mosquée, Ousmane Sonko consolide les relations avec les autorités saoudiennes dans un contexte où le Sénégal cherche à diversifier ses partenariats économiques et sécuritaires. Cette visite marque la fin d'un marathon diplomatique qui l'a mené du sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba aux lieux saints de l'Islam.





MS/NDARINFO



