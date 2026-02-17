Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Criminalisation de l'homosexualité : And Samm Jikko Yi fixe la date butoir du 8 avril

Mardi 17 Février 2026

Criminalisation de l'homosexualité : And Samm Jikko Yi fixe la date butoir du 8 avril

Le collectif And Samm Jikko Yi réclame la criminalisation de l'homosexualité. Dans une déclaration radicale, le collectif a sommé l'État de respecter ses engagements électoraux avant le 8 avril prochain.

Pour ASJ, la majorité politique actuelle doit être une « arme » au service de la protection des valeurs sociales et religieuses du pays. Le mouvement appelle les citoyens à une extrême intransigeance lors des prochaines joutes électorales vis-à-vis des dirigeants qui ne prendraient pas soin de leur « existence ici-bas ».
 

Le collectif exprime également sa crainte de voir le lien culturel et religieux du Sénégal sacrifié au nom de principes républicains mal interprétés. 
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.