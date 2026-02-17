Criminalisation de l'homosexualité : And Samm Jikko Yi fixe la date butoir du 8 avril

Le collectif And Samm Jikko Yi réclame la criminalisation de l'homosexualité. Dans une déclaration radicale, le collectif a sommé l'État de respecter ses engagements électoraux avant le 8 avril prochain.



Pour ASJ, la majorité politique actuelle doit être une « arme » au service de la protection des valeurs sociales et religieuses du pays. Le mouvement appelle les citoyens à une extrême intransigeance lors des prochaines joutes électorales vis-à-vis des dirigeants qui ne prendraient pas soin de leur « existence ici-bas ».





Le collectif exprime également sa crainte de voir le lien culturel et religieux du Sénégal sacrifié au nom de principes républicains mal interprétés.





MS/NDARINFO



