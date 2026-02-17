"Faux musiciens" : Comment un réseau de passeurs utilisait l'image d'un artiste pour convoyer des migrants

L'Antenne régionale de Rosso de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) a déféré, ce 13 février 2026, trois individus devant le Procureur de la République près le Pôle Judiciaire Financier. Ces suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie aérienne, escroquerie, ainsi que faux et usage de faux sur un titre de séjour belge. L'affaire a été déclenchée par l'interpellation d'un individu au poste frontalier de Rosso en possession d'un faux document de séjour alors qu'il arrivait de Mauritanie.





Les investigations ont révélé un système de fraude sophistiqué impliquant de faux relevés bancaires avec des soldes dépassant 24 millions de FCFA et la falsification d'affiches de concert. Le cerveau de l'organisation utilisait l'image d'un artiste-chanteur pour faire passer des migrants pour des membres de son orchestre afin de faciliter leur voyage.





Le candidat à l'émigration interpellé a avoué qu'il devait verser quatre millions (4 000 000) de FCFA une fois arrivé en Espagne. Un responsable d'agence de voyages basé aux Parcelles Assainies a reconnu avoir confectionné les documents frauduleux sous les ordres du cerveau du réseau.





MS/NDARINFO



